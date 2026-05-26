Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile Karadeniz’in bazı bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerine yaklaşacak. Bayramın ilk gününde özellikle batı ve iç kesimlerde güneşli hava hakim olurken, bazı bölgelerde yerel sağanak geçişleri görülecek.

Sağanak beklenen bölgeler

Bayramın ilk gününde yağışın etkili olması beklenen iller şöyle:

  • Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Muğla’nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.
  • Mersin, Adana, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.

Karadeniz’de ise Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağış etkili olacak.

Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 24 ila 32 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde bayram havası

Bayramın ilk gününde üç büyükşehirde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor:

  • İstanbul: Parçalı bulutlu, 15 / 27 derece
  • Ankara: Parçalı bulutlu, 11 / 23 derece
  • İzmir: Az bulutlu ve açık, 18 / 30 derece


Doğu serin, güney sıcak

Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha serin bir hava bekleniyor. Erzurum çevresinde sıcaklığın gün içinde 19 derece, gece saatlerinde ise 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise daha sıcak bir hava hakim olacak. Diyarbakır’da sıcaklıkların 28 derece civarında seyretmesi beklenirken, günün en yüksek sıcaklığının 32 derece ile Mersin’de ölçülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak beklenen bölgelerde vatandaşların bayram ziyaretleri ve açık hava planlarında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

