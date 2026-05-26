Mersin limanları Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na hızlı trenle bağlanacak

Mersin limanları Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’na hızlı trenle bağlanacak

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, tamamlandığında hem yolcu hem yük taşımacılığında süreleri ciddi oranda düşürecek. Hat, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile entegre edilerek Türkiye’nin lojistik omurgasını güçlendirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi’nin tamamlanmasıyla mevcut hattın 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, hattın yüksek hızlı tren standardına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini belirterek, Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini ifade etti.

“Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile entegre olacak”

Uraloğlu, projenin uluslararası taşımacılıkta stratejik bir rol üstleneceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Proje, Gaziantep’ten Ovaköy’e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu’na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor’a entegre olacak.”

200 km hız, milyonlarca yolcu ve yük kapasitesi

Bakan Uraloğlu, hattın teknik kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Saatte 200 kilometre tasarım hızıyla bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz.”

Projenin elektrikli ve sinyalli altyapıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun şekilde planlandığı belirtildi.

“Yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz”

Projenin bölgesel ve küresel ticarete etkisine dikkat çeken Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak’taki Fav Limanı’ndan başlayarak yaklaşık 1200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa’ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz.”

Uraloğlu ayrıca Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattının, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’nu Akdeniz’le buluşturan kritik bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı.

Fiziki ilerleme yüzde 87’yi geçti

Bakanlığın paylaştığı verilere göre projede önemli bir ilerleme kaydedildi.

Tarsus şehir geçişinde fiziki ilerleme yüzde 98’e ulaşırken, Mersin-Yenice arasında hat serimi ve elektrifikasyon çalışmaları sürüyor. Proje genelinde ise fiziki ilerleme oranının yüzde 87’nin üzerine çıktığı bildirildi.

Lojistik merkez hedefi

Projenin tamamlanmasıyla Mersin ve çevresinin Akdeniz’in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Ayrıca Suriye ve Irak başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ticaret hacminde artış bekleniyor.

