Bakan Kurum’dan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi paylaşımı

Bakanlık açıklamasına göre, TOKİ tarafından hayata geçirilen proje, şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlara doğayla iç içe bir alan sunuyor.

196 bin metrekarelik yaşam alanı

Toplam 196 bin metrekarelik alana kurulan millet bahçesinin 100 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Alanda bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi ve spor alanları bulunuyor.

Bakan Kurum’dan davet mesajı

Sosyal medya paylaşımında vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, “Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli, millet bahçelerimiz. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi’ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.