Lübnan Başbakanı Selam’dan İsrail’e tepki: “Tarihin silinmesine yönelik bir politika izleniyor”

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, son gelişmelerin Lübnan’a yönelik daha kapsamlı bir yıkım stratejisine işaret ettiğini söyledi. Selam, yürütülen müzakerelerin amacının ateşkes olduğunu vurgulayarak Lübnan devletinin süreci tüm halk adına yürüttüğünü ifade etti.

İsrail’in ateşkese rağmen hem havadan hem de karadan saldırılarını sürdürdüğünü belirten Selam, saldırıların durdurulmasına yönelik uluslararası diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

“Kapsamlı bir yıkım politikası benimseniyor”

İsrail’in son dönemdeki askeri faaliyetlerinin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı olmadığını ifade eden Selam, yaşanan gelişmelerin daha geniş çaplı bir yaklaşımın göstergesi olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son iki günde tanıklık ettiğimiz gelişmeler, İsrail’in saldırıların çapını genişletme ve Litani Nehri’nin kuzeyine geçmesiyle sınırlı değil. İsrail, Lübnan’da belirli yerleri hedef almanın ötesinde kapsamlı bir yıkım politikasını benimsiyor. İsrail’in yaptığı sadece Lübnan’ın egemenliğinin ihlali değil aynı zamanda tarihin silinmesidir.”

“Tehlikeli bir süreçle karşı karşıyayız”

Ülkedeki savaş ve barış kararlarının yalnızca devlet kurumlarının yetkisinde olması gerektiğini vurgulayan Selam, mevcut güvenlik tablosuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıyayız.”

Lübnan’ın çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki iradesini koruduğunu belirten Selam, ülkesinin başka aktörlerin mücadele alanı haline gelmesini istemediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

“Savaşı sona erdirmekte ve ülkelerinin başkalarının çatışmalarına sahne olmasını engellemekte kararlıyız.”

Selam ayrıca İsrail’in saldırılar ve yıkım yoluyla güvenlik tesis edemeyeceğini dile getirdi.

Müzakere sürecine ilişkin mesaj

ABD ara buluculuğunda sürdürülen Lübnan-İsrail temaslarına değinen Selam, görüşmelerin devlet adına yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet, bugün müzakereleri tüm Lübnanlılar adına yürütüyor.”

Müzakerelerin seyrine ilişkin kamuoyuna şeffaf davranacaklarını kaydeden Selam, diplomatik çözüm arayışının önemine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Müzakerelerin başarıya ulaşacağının garantisi yok ancak bu, Lübnan ve halkımız açısından maliyeti en düşük seçenektir. Müzakere teslimiyet anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü heyetin profesyonel çalışmaları, ateşkesin sağlanmasına yöneliktir.”

Güney Lübnan’daki vatandaşlara çağrı

İsrail saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara seslenen Selam, devletin ateşkesin uygulanması ve yeniden imar çalışmalarına yönelik sorumluluklarını yerine getireceğini belirtti.

Yerinden edilen vatandaşların yaşadığı sıkıntıların tüm ülke tarafından paylaşıldığını vurgulayan Selam, şu ifadeleri kullandı:

“Acınız tüm Lübnanlıların acısıdır. Emin olun ki Lübnan devleti, ateşkesin uygulanması ve yeniden imar için elinden geleni yapacaktır.”