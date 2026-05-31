PSG, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez kupaya uzandı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanan final mücadelesi hızlı başladı. Arsenal, 6. dakikada Havertz’in golüyle öne geçti. Marquinhos’un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top, rakibine çarparak savunmanın arkasına düştü. Topu kapan Havertz, PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla ağları buldu.

PSG, 62. dakikada penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia, Mosquera’nın müdahalesiyle yerde kalınca Alman hakem Siebert penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıyı kullanan Dembele, kaleci Raya ile topu ayrı köşelere göndererek skora denge getirdi.

PSG, maçın son bölümünde Barcola ile yakaladığı fırsattan yararlanamadı ve Daniel Siebert, maçın normal süresini bitiren düdüğü çaldı. 90 dakika sonunda 1-1 eşitlik olunca uzatma bölümüne geçildi.

Kupayı penaltılar getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonu seri penaltı atışları belirledi.

PSG’de Gonçalo Ramos, Doue, Hakimi ve Beraldo penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Fransız temsilcisinde Nuno Mendes’in vuruşunda kaleci Raya gole izin vermedi.

Arsenal’de Gyökeres, Rice ve Martinelli penaltılarını değerlendirdi. İngiliz ekibinde Eze topu yandan dışarı gönderirken, Gabriel’in vuruşu üstten auta gitti.

Penaltı atışlarında Arsenal’e 4-3 üstünlük sağlayan PSG, üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

PSG, üçüncü finalinde ikinci kupasını aldı

Paris Saint-Germain, tarihinde üçüncü kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Fransız ekibi, 2020’de Bayern Münih’e 1-0 mağlup olarak kupayı rakibine kaptırmıştı. Geçen sezon finalde Inter’i 5-0 yenerek mutlu sona ulaşan PSG, bu kez Arsenal’i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Arsenal, ikinci finalinde de kupaya uzanamadı

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk şampiyonluk fırsatını bir kez daha değerlendiremedi.

Daha önce 2006’da finale çıkan İngiliz temsilcisi, Barcelona’ya 2-1 mağlup olmuştu. 20 yıl sonra yeniden final oynayan Arsenal, ikinci finalinden de kupayla ayrılamadı.

Fransa ekipleri üçüncü kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan Kupa 1’i en fazla İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 20 kez şampiyon olduğu organizasyonda İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri ise 4 kez kupaya uzandı.

Fransa ekipleri, PSG’nin zaferiyle Şampiyonlar Ligi kupasını üçüncü kez kazandı. Turnuvada Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer kez şampiyonluk yaşadı.

Devler Ligi’nde penaltı heyecanı 10 yıl sonra yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon, 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Devler Ligi’nde daha önce penaltılara giden son final, 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan karşılaşmada Real Madrid, penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak kupaya uzanmıştı.