Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Arsenal-PSG oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarında Atletico Madrid’i 1-0 mağlup eden Arsenal ile Bayern Münih’le 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain finale yükseldi. Arsenal-PSG finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

Arsenal, 20 yıl sonra finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal, sahasında Atletico Madrid’i 1-0 mağlup ederek finale çıkan ilk takım oldu.

İlk maçta İspanya’da rakibiyle 1-1 berabere kalan Londra ekibi, Emirates Stadı’ndaki rövanş mücadelesine kontrollü başladı. Savunma güvenliğini ön planda tutan Atletico Madrid, ilk bölümde ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında baskısını artıran Arsenal, aradığı golü ilk yarının sonunda buldu. 45. dakikada Gyökeres’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Trossard kontrol etti. Belçikalı oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Oblak’tan dönen topu Saka tamamladı ve Arsenal’i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Atletico Madrid etkili başladı. İspanyol temsilcisi, beraberlik fırsatını yakalasa da kaleci Raya’dan sıyrılan Giuliano Simeone, Gabriel’in müdahalesi sonrası topa istediği gibi vuramadı.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Arsenal, sahadan 1-0 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi’nde adını finale yazdırdı. Londra ekibi, turnuvada 20 yıl sonra ikinci kez finale yükseldi.

PSG, Bayern Münih’i eleyerek Arsenal’in rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer eşleşmesinde Paris Saint-Germain, ilk maçta 5-4 mağlup ettiği Bayern Münih ile rövanşta 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

Allianz Arena’da oynanan mücadeleye PSG hızlı başladı. Fransız ekibi, 3. dakikada Kvaratskhelia’nın sol kanattan getirdiği topta Dembele’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih, karşılaşmanın kalan bölümünde skoru çevirmek için baskısını artırdı. Alman temsilcisi, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+4. dakikada Harry Kane’in kaydettiği golle skor 1-1’e geldi.

Mücadele bu sonuçla tamamlanırken, ilk maçı 5-4 kazanan PSG toplam skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.

Marquinhos, Devler Ligi’nde Roberto Carlos’u geçti

PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 121. kez sahaya çıkan Marquinhos, Roberto Carlos’u geride bırakarak turnuva tarihinde en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu unvanının tek sahibi oldu.

Final Budapeşte’de oynanacak

Arsenal ile Paris Saint-Germain arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

