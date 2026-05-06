Fenerbahçe’de başkanlık yarışı: Yıldırım’dan “birlik” çağrısı, Safi’den “şampiyonluk” sözü

Başkan adayı Barış Öztürk’ün eski başkan Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilmesiyle birlikte, 119 yıllık camia seçimlere iki adayla gidiyor.

Aziz Yıldırım’dan, “birlik ve beraberlik” vurgusu

Uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, yeniden adaylığını açıklayarak camiada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu:

“Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir.”

Yıldırım döneminin sportif karnesi

Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde futbol takımının 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı bir sürece imza attı. Sarı-lacivertliler bu dönemde 13 kupa kazanırken, Avrupa ve Türkiye’de önemli başarılar elde etti.

Basketbolda ise Željko Obradović döneminde EuroLeague şampiyonluğu kazanıldı. Voleybol ve masa tenisinde de uluslararası kupalarla kulüp çok branşlı başarı grafiği yakaladı.

Yıldırım, 20 yılı aşkın başkanlık sürecinde kulüp tarihinin en uzun görev yapan isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe’nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım kimdir?

1952 Diyarbakır doğumlu inşaat mühendisi ve iş insanı Aziz Yıldırım; MAKTAŞ Mühendislik ve DEARSAN Tersanesi’nin sahibidir. Savunma sanayii, denizcilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Yıldırım; özellikle NATO altyapı projeleri ve uluslararası askeri gemi inşaatları ile tanınmaktadır.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi kimdir?

1973 İstanbul doğumlu Mustafa Hakan Safi, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak lojistik, liman işletmeciliği ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri olan Safiport’un sahibi olan Safi, Forbes 2025 listesine göre yaklaşık 750 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alıyor.

Hakan Safi: “Şartsız ve koşulsuz adayım”

Fenerbahçe’de daha önce Ali Koç yönetimlerinde görev alan Hakan Safi, 5 Mayıs 2026’da yaptığı açıklamayla adaylığını duyurdu. Safi, kulüp yönetimine yönelik hedefini net bir şekilde ortaya koydu ve ilk sezonda şampiyonluk hedefini açıkladı.

Açıklamasında “şartsız ve koşulsuz” şekilde başkanlığa aday olduğunu belirten Safi, camiaya güçlü bir sportif dönüşüm vaadinde bulundu.