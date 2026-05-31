Muğla’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Muğla'daki kara yollarında araç yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatili için Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerini tercih eden tatilcilerin dönüş hareketliliği sürüyor.

Bodrum çıkışında uzun araç kuyruğu oluştu

Bodrum'da araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle kara yollarında hareketlilik yaşandı. İlçeden son 36 saatte 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Turizm merkezlerinden dönüş trafiği sürüyor

Marmaris'te Datça kara yolu ile Ulusal Egemenlik Caddesi'nin Muğla istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler nedeniyle Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde de araç yoğunluğu oluştu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.