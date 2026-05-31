Tekirdağ-İstanbul kara yolunda dönüş trafiği yoğunlaştı

Bayram tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.

Dönüş trafiği bazı noktalarda yoğunlaştı

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde araç yoğunluğu meydana geldi.

Bayram dönüşü trafiğinin akıcı ilerlemesi için Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Ekipler, İstanbul yönüne seyahat eden sürücüleri Muratlı güzergahını kullanarak TEM Otoyolu’na bağlanabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.

Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere ise sahil yolu yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri tavsiye ediliyor.