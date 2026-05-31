Tarihi surlarda ikinci facia önlendi: Telefondan Semih Çelik detayı çıktı

Türkiye’yi sarsan Semih Çelik’in işlediği çifte cinayetin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı tarihi Edirnekapı surlarında, polis ekiplerinin dikkati olası bir olayı önledi.

Edirnekapı surlarında devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan iki genci durdurdu. Yapılan arama ve telefon incelemesinde, olayın yeni bir cinayet hazırlığı olabileceği şüphesini güçlendiren detaylara ulaşıldı.

İddiaya göre, geçen hafta bölgede devriye gezen polis ekipleri, surlarda şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D. ile 17 yaşındaki A.H.K.’yi durdurdu.

A.H.K.’nin üzerinde yapılan aramada bıçak ele geçirildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede ise Semih Çelik’in işlediği cinayete ilişkin fotoğraflar, satanizm ve seri katillerle ilgili görseller bulunduğu öğrenildi.

Telefon incelemesinde, A.H.K.’nin kız arkadaşına gönderdiği bazı mesajların da yeni bir cinayet hazırlığı şüphesini güçlendirdiği belirtildi.

Gözaltına alınan iki çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Garsonluk yaptığı öğrenilen 17 yaşındaki A.H.K. hakkında mahkeme, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki E.D. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

İstanbul’da 4 Ekim 2024’te 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından öldürüldü.

Çelik önce Eyüpsultan’da kendisinin yaşadığı evde Ayşenur Halil’i, kısa süre sonra da Fatih’teki Edirnekapı Surları’nda İkbal Uzuner’i öldürdü. Ardından kendisi de surlardan atlayarak intihar etti.

 

