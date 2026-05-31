ASELSAN Çocuk Şenliği Manisa’da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen ASELSAN Çocuk Şenliği, Manisa’da çocuklarla bir araya geldi.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, dün kapılarını açan şenlik, Manisa etabında 7 Haziran’a kadar çocuklara teknolojiyle iç içe bir deneyim yaşatacak.

ASELSAN’ın yenilikçi çözümlerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve farklı etkinlikler hazırlandı.

ASELSAN’ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera ise teknoloji ve bilimi Türkiye’nin farklı şehirlerindeki çocuklarla buluşturmayı, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tekno Macera Tırı bilime ilgiyi teşvik ediyor

Etkinlik kapsamında Manisa’da çocukların ziyaretine açılan Tekno Macera Tırı, bulunduğu şehirlerde çocuklarla etkileşimi artırmayı ve bilim ile teknolojiye yönelik merakı güçlendirmeyi hedefliyor.

Şenlik alanında, insanlık tarihine yön veren kritik icatlar, bu icatların arkasındaki mucitler ve söz konusu teknolojilerin ASELSAN'ın inovasyon yaklaşımına ilham kaynağı oluşunu aktaran Mucitler Müzesi Sergi Alanı yer alıyor.

Etkinlikte, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenen “Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu” adlı İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı aracılığıyla çocuklara yeni nesil ve deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor.

ASEL karakteri çocukların keşif sürecine eşlik edecek

Tekno Macera’nın baş kahramanlarından ASEL karakteri, etkinlik kapsamında 2D motion tekniğiyle hareketlendirilerek çocukların karşısına çıkarıldı.

Özgün seslendirme altyapısı ve dinamik anlatım diliyle hazırlanan ASEL karakteri, çocuklarla birebir etkileşim kurabilecek şekilde tasarlandı.

Bu uygulamayla çocukların keşfetme, öğrenme ve deneyimleme süreçlerine aktif şekilde katılması amaçlanıyor.

Şenlikteki deneyim alanları, bilim şovları, içerikler ve çeşitli saha aktiviteleriyle desteklenerek çocukların bilim ve teknolojiye ilgisinin artırılması hedefleniyor.

ASELSAN Çocuk Şenliği 9 ilde daha çocuklarla buluşacak

ASELSAN Çocuk Şenliği, Manisa programının ardından 27 Haziran-5 Temmuz'da Bursa’da, 11 Temmuz-19 Temmuz'da Van'da, 1-9 Ağustos'ta Nevşehir'de, 22-29 Ağustos'ta Ordu'da, 5-10 Eylül'de Kayseri'de, 12-20 Eylül'de Kahramanmaraş'ta, 10-18 Ekim'de Diyarbakır'da, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir'de, 7-15 Kasım'da Adana'da çocuklarla buluşacak.