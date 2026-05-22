ASELSAN ile Türk Telekom güçlerini birleştirdi: Yerli akıllı telefon hazırlıkları başladı

Savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren ASELSAN ile telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, yerli ve milli haberleşme cihazlarının geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliğine gitti.

Türk Telekom tarafından 18 Mayıs’ta duyurulan iş birliği kapsamında, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesine yönelik ortak çalışma modeli oluşturuldu. Projenin yol haritası ile iş birliği başlıklarının da belirlendiği bildirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türk Dünyası İş Konseyinin de paydaşları arasında yer aldığı iş birliği, yalnızca yerli akıllı telefon geliştirilmesini değil, kullanıcı cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesini de kapsıyor.

Türk Telekom, geliştirilecek akıllı telefonun marka adı, teknik özellikleri, işletim sistemi, üretim takvimi, satışa sunulacağı tarih ve hedef kullanıcı kitlesine ilişkin ayrıntılara yer vermedi.

“Yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi kırmızı çizgimizdir”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN ile yapılan iş birliğine ilişkin açıklamasında, yeni dönemde teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir vizyonla hareket ettiklerini belirtti.

Şahin, yenilikçi yerli ve milli ürünler ile projeler geliştirmeyi milli sorumluluk olarak ana odak noktalarında tuttuklarını ifade ederek, “Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak, yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir.” dedi.

İş birliği sayesinde yerli ve milli cihaz projesinin yol haritasının belirlendiğini ve hayata geçirilmesi için ilk somut adımların atıldığını bildiren Şahin, Türk Telekom’un yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, “Türkiye’nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketi” olduğunu belirtti.

Şahin, Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

“ASELSAN’ın ilk faaliyet alanı haberleşme”

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise savunma sanayisinde geliştirilen ileri teknoloji kabiliyetlerinin sivil kullanım alanlarına aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Akyol, “ASELSAN’ın ilk faaliyet alanı haberleşme.” ifadesini kullanarak, şirketin kuruluş yaklaşımında askeri haberleşme cihazlarının yerli imkanlarla üretilmesinin bulunduğunu belirtti.

Akyol, ASELSAN’ın bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini üreterek sahaya sunduğunu bildirerek, “Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız için hayata geçirdiğimiz JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye’nin tamamında kritik iletişim altyapıları kurduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde dünyada yaşanan çatışmaların, haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru olmadığını, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunu gösterdiğine işaret eden Akyol, şunları kaydetti:

“ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

ASELSAN daha önce 1919 ve 1920 model cep telefonlarını piyasaya sürdü

ASELSAN’ın sivil cep telefonu alanındaki geçmişi, 1990’lı yıllara dayanıyor. Şirketin resmi faaliyet raporunda yer alan tarihçeye göre ASELSAN 1919 Cep Telefonu, 1997 yılında piyasaya sürüldü.

Şirket, bu modelin ardından ASELSAN 1920 cep telefonunu da piyasaya sundu. ASELSAN’ın 2011 Faaliyet Raporu’ndaki şirket tarihçesinde, 1920 modelinin piyasaya çıkışı 1999 yılı başlığı altında yer aldı.

Böylece ASELSAN, mobil iletişim teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığı dönemde tüketiciye yönelik cep telefonu geliştiren yerli kuruluşlar arasında yer aldı. Ancak şirketin 1919 ve 1920 modellerinin ardından tüketici cep telefonu pazarındaki faaliyetleri devam etmedi.

Türk Telekom ile başlatılan yeni iş birliği, ASELSAN’ın yaklaşık 30 yıl önce piyasaya sunduğu cep telefonlarıyla oluşan sivil mobil cihaz deneyimini, günümüzün akıllı telefon, yazılım ve güvenli haberleşme ihtiyaçları çerçevesinde yeniden gündeme taşıdı.