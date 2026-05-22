Kurban Bayramı’nda sağanak ve serin hava yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, hafta sonuyla birlikte etkisini artıracak parçalı ve çok bulutlu hava sistemi, ilerleyen günlerde yerini geniş çaplı sağanak yağışlara bırakacak. Özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışlar arife günü başlayacak

Tahminlere göre yağışlı hava arife gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor.

Bayramın birinci gününde ise yağışlı sistemin etkisi daha geniş alana yayılacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

İkinci ve üçüncü günlerde yağışların etkisini artıracağı belirtilirken, Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan birçok bölgede kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Bayramın dördüncü gününde de Trakya’nın batısı dışında iç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanakların devam etmesi bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Başkent Ankara’da arife günü çok bulutlu hava etkili olacak. Bayramın ilk gününden itibaren ise kentte aralıklarla sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

İstanbul’da bayramın ilk gününün daha sakin geçeceği tahmin edilirken, özellikle ikinci ve üçüncü günlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağış ihtimalinin daha düşük olduğu İzmir’de ise bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.