22 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:16 Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
22:49 Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: “Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz”
22:24 Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
22:23 İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı
AjansHaber Gündem Kurban Bayramı’nda sağanak ve serin hava yurdu etkisi altına alacak

Kurban Bayramı’nda sağanak ve serin hava yurdu etkisi altına alacak

Kurban Bayramı tatili öncesinde yayımlanan meteorolojik tahminler, yurt genelinde yağışlı ve serin havanın etkili olacağını ortaya koydu. Özellikle bayram boyunca birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, sıcaklıklarda da düşüş bekleniyor.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Kurban Bayramı’nda sağanak ve serin hava yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, hafta sonuyla birlikte etkisini artıracak parçalı ve çok bulutlu hava sistemi, ilerleyen günlerde yerini geniş çaplı sağanak yağışlara bırakacak. Özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışlar arife günü başlayacak

Tahminlere göre yağışlı hava arife gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor.

Bayramın birinci gününde ise yağışlı sistemin etkisi daha geniş alana yayılacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

İkinci ve üçüncü günlerde yağışların etkisini artıracağı belirtilirken, Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan birçok bölgede kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Bayramın dördüncü gününde de Trakya’nın batısı dışında iç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanakların devam etmesi bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Başkent Ankara’da arife günü çok bulutlu hava etkili olacak. Bayramın ilk gününden itibaren ise kentte aralıklarla sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

İstanbul’da bayramın ilk gününün daha sakin geçeceği tahmin edilirken, özellikle ikinci ve üçüncü günlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağış ihtimalinin daha düşük olduğu İzmir’de ise bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Özel ile Kılıçdaroğlu arasında kritik görüşme: “Partiyi kurultaya götürme” mesajı
Özel ile Kılıçdaroğlu arasında kritik görüşme: “Partiyi kurultaya götürme” mesajı
#Gündem / 22 Mayıs 2026
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
#Gündem / 22 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Finansal okuryazarlık, güçlü ve sürdürülebilir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Finansal okuryazarlık, güçlü ve sürdürülebilir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Gündem
YSK, CHP’nin “mutlak butlan” itirazını reddetti
YSK, CHP’nin “mutlak butlan” itirazını reddetti
Gündem
CHP’de yargı kararı tartışması: Özgür Özel genel merkezde açıklama yaptı
CHP’de yargı kararı tartışması: Özgür Özel genel merkezde açıklama yaptı
Ticaret Bakanlığından Avrupa taşımalarında ENS uyarısı
Ticaret Bakanlığından Avrupa taşımalarında ENS uyarısı
Düzce’de “irtikap” soruşturması: Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
Düzce’de “irtikap” soruşturması: Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.