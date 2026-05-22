Özel ile Kılıçdaroğlu arasında kritik görüşme: "Partiyi kurultaya götürme" mesajı

Özel ile Kılıçdaroğlu arasında kritik görüşme: “Partiyi kurultaya götürme” mesajı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı siyasetteki yankısını sürdürüyor.

Mahkeme, yerel mahkemenin davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetmiş kurultay sonrası gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultayların yanı sıra alınan kararların da geçersiz sayılmasına karar vermişti. Kararda ayrıca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesi yönünde hüküm kurulmuştu.

Yargı kararının ardından CHP’de gözler parti yönetiminden gelecek adımlara çevrilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özelile Kemal Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmenin, Özgür Özel’in geri dönüş aramasıyla yapıldığı öğrenildi.

Kritik temasın ayrıntılarını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, taraflar arasında kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığını belirtti.

Sönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son aradığında Sayın Özgür Özel’e ulaşamamıştı. Özgür Özel geri dönüş yaptı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir görüşme gerçekleşti.Görüşmede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzlaşıldığı takdirde en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel’e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu’na bir dönüş yapacağını söyledi. Herhalde bu değerlendirme çok gecikmeden; belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da başka bir değerlendirme sonrasında Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu görüştükten sonra Sayın Kılıçdaroğlu’na dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği budur.”

