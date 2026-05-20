20 Mayıs 2026 Çarşamba
Hatay'da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama

Hatay’da esnafı haraca bağladığı, “koruma” adı altında para topladığı ve masaj salonlarında kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdiği belirlenen organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda örgütün, esnaftan zorla para tahsil ettiği, fuhuş yaptırdığı, tehdit ve şiddet olaylarına karıştığı öne sürüldü.

44 şüpheli tespit edildi

Soruşturma kapsamında “kasten yaralama”, “birden fazla kişiyle geceleyin yağma”, “fuhuş”, “6136 sayılı Kanunamuhalefet”, “tehdit”, “tefecilik” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarına karıştıkları değerlendirilen 44 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 41 zanlı gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan 3 kişinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 18 pompalı av tüfeği, 18 av tüfeği namlusu, 17 şarjör, 766 fişek, 462 kartuş, 250 gram skunk, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, dürbün, 72 senet, muşta, bıçak ile çok sayıda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Şüphelilerden 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 25’i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

