Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için İsveç’e gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları başta olmak üzere, İttifak’ın birliği, transatlantik iş birliği, savunma sanayisinin güçlendirilmesi, Ukrayna’ya destek süreci ve artan savunma harcamalarının askeri yeteneklere dönüştürülmesi gibi başlıklar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca İran bağlamındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliğine etkileri, NATO’nun güney politikaları ile Rusya-Ukrayna Savaşı eksenindeki son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

NATO-Ukrayna Konseyi formatında başlayacak

Toplantı, 21 Mayıs’ta Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın katılacağı NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayriresmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak.

Bakan Fidan’ın burada Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere değinmesi bekleniyor.

Ankara Zirvesi hazırlıkları masada

22 Mayıs’ta yalnızca NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek oturumda ise Ankara Zirvesi hazırlıkları gündemin ana başlıklarından biri olacak.

Fidan’ın, NATO Ankara Zirvesi’nin İttifak’ın birlik ve bütünlüğünü ortaya koyan üst düzey bir organizasyon olması yönündeki Türkiye’nin beklentilerini aktaracağı belirtildi.

Türkiye’nin NATO’ya katkıları ve savunma sanayisindeki kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Fidan’ın, transatlantik savunma sanayisi iş birliğinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca, NATO’nun “360 derece güvenlik yaklaşımı” çerçevesinde terörle mücadele ve güney komşuluk bölgesiyle angajmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekeceği ifade edildi.