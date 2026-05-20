20 Mayıs 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:04 Geleneksel sporların kalbi 8. Etnospor Kültür Festivali’nde atacak
15:09 İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”
13:35 UEFA Başkanı Ceferin’den Türk futboluna övgü: “Türkiye gelişmekte olan değil, büyük bir futbol ülkesi”
13:33 Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk’u Ankara’da ağırladı
AjansHaber Gündem Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için İsveç’e gidiyor

Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için İsveç’e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için İsveç’e gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları başta olmak üzere, İttifak’ın birliği, transatlantik iş birliği, savunma sanayisinin güçlendirilmesi, Ukrayna’ya destek süreci ve artan savunma harcamalarının askeri yeteneklere dönüştürülmesi gibi başlıklar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca İran bağlamındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliğine etkileri, NATO’nun güney politikaları ile Rusya-Ukrayna Savaşı eksenindeki son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

NATO-Ukrayna Konseyi formatında başlayacak

Toplantı, 21 Mayıs’ta Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın katılacağı NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayriresmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak.

Bakan Fidan’ın burada Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere değinmesi bekleniyor.

Ankara Zirvesi hazırlıkları masada

22 Mayıs’ta yalnızca NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek oturumda ise Ankara Zirvesi hazırlıkları gündemin ana başlıklarından biri olacak.

Fidan’ın, NATO Ankara Zirvesi’nin İttifak’ın birlik ve bütünlüğünü ortaya koyan üst düzey bir organizasyon olması yönündeki Türkiye’nin beklentilerini aktaracağı belirtildi.

Türkiye’nin NATO’ya katkıları ve savunma sanayisindeki kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Fidan’ın, transatlantik savunma sanayisi iş birliğinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca, NATO’nun “360 derece güvenlik yaklaşımı” çerçevesinde terörle mücadele ve güney komşuluk bölgesiyle angajmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekeceği ifade edildi.

Geleneksel sporların kalbi 8. Etnospor Kültür Festivali’nde atacak
Geleneksel sporların kalbi 8. Etnospor Kültür Festivali’nde atacak
#Spor / 20 Mayıs 2026
İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”
İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”
#Gündem / 20 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Gündem
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki şüpheli Sakarya’da yakalandı
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki şüpheli Sakarya’da yakalandı
Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk’u Ankara’da ağırladı
Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk’u Ankara’da ağırladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.