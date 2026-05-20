İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 3 saatlik süreçte İstanbul’un Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde bulunan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

“Ulaşımda aksamalar yaşanabilir”

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Yetkililer, özellikle trafikte bulunan sürücüler ile açık alanda bulunacak vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.