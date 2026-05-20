Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki şüpheli Sakarya’da yakalandı

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sapanca ilçesindeki bir bungalova operasyon düzenledi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Bungalovda yapılan aramalarda 102 gram kokain, 177 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelinin 4 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu ve Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.