Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in 5 Temmuz 2025’te CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtıklarını hatırlattı.
“300 bin TL manevi tazminata hükmedildi”
Aydın, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “yakışıksız ifadeler” ve “haksız ithamlar” bulunduğunu belirterek, davanın mahkeme tarafından karara bağlandığını açıkladı.
Açıklamada, “Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir.” ifadelerine yer verildi.