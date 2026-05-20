20 Mayıs 2026 Çarşamba
AjansHaber Gündem Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye “arınma” mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik “arınma” çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, partinin “haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamayacağını” söyledi.

Partinin kendilerine bırakılmış bir miras değil, “kutsal bir emanet” olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Hele ki bu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da.” dedi.

“İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir”

Kılıçdaroğlu, kendisinden susmasının ya da farklı açıklamalar yapmasının beklendiğini belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.” ifadelerini kullandı.

“Temiz siyaset namus borcudur”

Mesajında “temiz siyaset” vurgusu da yapan Kılıçdaroğlu, siyasetin dürüstlük zemininde yürütülmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun.”

