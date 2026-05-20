Bakan Uraloğlu’na KTÜ’den fahri doktora unvanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. Trabzon’daki törende konuşan Uraloğlu, “Asıl ödülü ve unvanı halkımızın kalbindeki yerinde almışız. Bundan sonra doktor unvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet siyaseti yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimizin gönlüne girdik. 2002’den bu yana girdiğimiz seçimlerde birinci çıkınca asıl ödülün halkımızın kalbindeki yer olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

Malatya depremine ilişkin mesaj

Konuşmasında sabah saatlerinde meydana gelen Malatya depremine de değinen Uraloğlu, depremde olumsuz bir durum yaşanmadığını belirterek, “Rabbim Malatya’mıza ve ülkemize tekrarını yaşatmasın.” dedi.

Tören kapsamında KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı tarafından Uraloğlu’na fahri doktora diploması takdim edilirken akademik cübbe giydirildi.

Trabzon yatırımlarını anlattı

Bakan Uraloğlu, daha sonra Trabzon Üniversitesi kuruluş etkinlikleri programına katıldı. Buradaki konuşmasında Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli sayesinde İran ve Orta Doğu’nun Karadeniz’e bağlantısının güçlendiğini ifade eden Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı’nın Akyazı-Havalimanı arasındaki ilk etap ihalesinin 2 Haziran’da sonuçlandırılacağını açıkladı.

Yeni Trabzon Havalimanı projesine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, deniz üzerine inşa edilecek havalimanının 10 milyon yolcu kapasiteli terminale ve 3 bin metrelik piste sahip olacağını kaydetti.