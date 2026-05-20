20 Mayıs 2026 Çarşamba
Bakan Uraloğlu'na KTÜ'den fahri doktora unvanı

Bakan Uraloğlu’na KTÜ’den fahri doktora unvanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uraloğlu, üniversitenin Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. Trabzon’daki törende konuşan Uraloğlu, “Asıl ödülü ve unvanı halkımızın kalbindeki yerinde almışız. Bundan sonra doktor unvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet siyaseti yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimizin gönlüne girdik. 2002’den bu yana girdiğimiz seçimlerde birinci çıkınca asıl ödülün halkımızın kalbindeki yer olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

Malatya depremine ilişkin mesaj

Konuşmasında sabah saatlerinde meydana gelen Malatya depremine de değinen Uraloğlu, depremde olumsuz bir durum yaşanmadığını belirterek, “Rabbim Malatya’mıza ve ülkemize tekrarını yaşatmasın.” dedi.

Tören kapsamında KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı tarafından Uraloğlu’na fahri doktora diploması takdim edilirken akademik cübbe giydirildi.

Trabzon yatırımlarını anlattı

Bakan Uraloğlu, daha sonra Trabzon Üniversitesi kuruluş etkinlikleri programına katıldı. Buradaki konuşmasında Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli sayesinde İran ve Orta Doğu’nun Karadeniz’e bağlantısının güçlendiğini ifade eden Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı’nın Akyazı-Havalimanı arasındaki ilk etap ihalesinin 2 Haziran’da sonuçlandırılacağını açıkladı.

Yeni Trabzon Havalimanı projesine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, deniz üzerine inşa edilecek havalimanının 10 milyon yolcu kapasiteli terminale ve 3 bin metrelik piste sahip olacağını kaydetti.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye “arınma” mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için İsveç’e gidiyor
İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”
