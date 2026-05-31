Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet

Mavi Vatan’da görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi’nden, Atatürk Havalimanı’nda 4-7 Haziran’da gerçekleştirilecek “Sıfır Atık Festivali”ne katılım çağrısı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi ile sürdürülebilirlik vizyonuna dikkat çekildi.

Yavuz Sondaj Gemisi’nden yapılan çağrıda, "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun." ifadeleri kullanıldı.

Festivalde enerji verimliliği ve sıfır atık bilinci öne çıkacak

Sıfır Atık Vakfından yapılan bilgilendirmeye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek festivalde çevre bilincinin yanı sıra enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonu ziyaretçilerle buluşturulacak.

Festival kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik enerji verimliliği temalı uygulamalar, yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi deneyim alanları, yapay zeka destekli teknolojiler ve interaktif etkinlikler yer alacak.

“Gençlerimize enerji verimliliğinin önemini anlatacağız”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarrufla sınırlı olmadığını, doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve Türkiye’nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi bakımından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, festivalin gençlere yönelik farkındalık oluşturma hedefi taşıdığını vurgulayarak, "'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' temasıyla Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali'yle gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız." ifadesini kullandı.

Fatih Sondaj Gemisi’nin maketi ziyaretçilerle buluşacak

Etkinlik alanında, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun sembolleri arasında gösterilen “Fatih” ve “Yavuz” sondaj gemilerine ilişkin içerikler ziyaretçilere sunulacak.

Festivalde Fatih Sondaj Gemisi’nin maketi, doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik uygulamalar ve enerji altyapısını tanıtan interaktif deneyimler de yer alacak.

Bu kapsamda enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının ortak hedeflerine dikkat çekilecek. Daha az enerji tüketen ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir toplumun, ekonomik bağımsızlığını ve enerji güvenliğini de güçlendireceği vurgulanacak.

Yavuz Sondaj Gemisi’nin festivale yönelik davet mesajı, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu ile sürdürülebilirlik hedeflerinin ortak bir yansıması olarak öne çıktı.

Festivalde enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğe ilişkin detaylar ve kayıt işlemleri “sifiratikfestivali.org” internet adresinden yapılıyor.

Yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı yüzde 62,5’e ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki oranı yüzde 62,5’e, yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7’ye çıktı.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 26 bin 769 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü de 15 bin 75 megavata yükseldi.