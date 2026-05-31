01 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
19:06 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:27 Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet
18:01 İçişleri Bakanı Çiftçi: “Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız”
16:39 Tarihi surlarda ikinci facia önlendi: Telefondan Semih Çelik detayı çıktı
AjansHaber Gündem Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet

Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi başlıklarının öne çıkacağı Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yayınlama Tarihi:
Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet

Mavi Vatan’da görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi’nden, Atatürk Havalimanı’nda 4-7 Haziran’da gerçekleştirilecek “Sıfır Atık Festivali”ne katılım çağrısı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi ile sürdürülebilirlik vizyonuna dikkat çekildi.

Yavuz Sondaj Gemisi’nden yapılan çağrıda, "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun." ifadeleri kullanıldı.

Festivalde enerji verimliliği ve sıfır atık bilinci öne çıkacak

Sıfır Atık Vakfından yapılan bilgilendirmeye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek festivalde çevre bilincinin yanı sıra enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonu ziyaretçilerle buluşturulacak.

Festival kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik enerji verimliliği temalı uygulamalar, yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi deneyim alanları, yapay zeka destekli teknolojiler ve interaktif etkinlikler yer alacak.

“Gençlerimize enerji verimliliğinin önemini anlatacağız”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarrufla sınırlı olmadığını, doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve Türkiye’nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi bakımından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, festivalin gençlere yönelik farkındalık oluşturma hedefi taşıdığını vurgulayarak, "'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' temasıyla Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali'yle gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız." ifadesini kullandı.

Fatih Sondaj Gemisi’nin maketi ziyaretçilerle buluşacak

Etkinlik alanında, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun sembolleri arasında gösterilen “Fatih” ve “Yavuz” sondaj gemilerine ilişkin içerikler ziyaretçilere sunulacak.

Festivalde Fatih Sondaj Gemisi’nin maketi, doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik uygulamalar ve enerji altyapısını tanıtan interaktif deneyimler de yer alacak.

Bu kapsamda enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının ortak hedeflerine dikkat çekilecek. Daha az enerji tüketen ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir toplumun, ekonomik bağımsızlığını ve enerji güvenliğini de güçlendireceği vurgulanacak.

Yavuz Sondaj Gemisi’nin festivale yönelik davet mesajı, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu ile sürdürülebilirlik hedeflerinin ortak bir yansıması olarak öne çıktı.

Festivalde enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğe ilişkin detaylar ve kayıt işlemleri “sifiratikfestivali.org” internet adresinden yapılıyor.

Yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı yüzde 62,5’e ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki oranı yüzde 62,5’e, yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7’ye çıktı.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 26 bin 769 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü de 15 bin 75 megavata yükseldi.

 

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Fatih sondaj gemisi
#yavuz sondaj gemisi
#Sıfır Atık Festivali
#Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Gündem
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
İçişleri Bakanı Çiftçi: “Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız”
İçişleri Bakanı Çiftçi: “Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız”
Tarihi surlarda ikinci facia önlendi: Telefondan Semih Çelik detayı çıktı
Tarihi surlarda ikinci facia önlendi: Telefondan Semih Çelik detayı çıktı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.