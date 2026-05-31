İçişleri Bakanı Çiftçi: “Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız”

İçişleri Bakanı Çiftçi, Gölbaşı’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ederek, Özel Harekat polisleriyle bayramlaştı.

Burada konuşan Çiftçi, gözünü kırpmadan mukaddesat uğruna şehadete erenlerin ocağı olan Özel Harekat Başkanlığında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Bayram evi matem evi olmasın”

Bakan Çiftçi, dönüş trafiğinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Müstesna bir zaman dilimi olan bayramlarımızda vatandaşlarımızın neredeyse büyük bir bölümü memleketlerine gidiyor, sıla-i rahim yapıyor, sevdikleriyle buluşuyor. Biz de bu vesileyle bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza şu çağrıda bulunuyoruz, bayram evi matem evi olmasın. Sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük oranda sebebi aşırı hız ve yorgunluk. Lütfen kurallara uyalım, aşırı hızdan kaçınalım. Yorulduğumuz yerde mola verelim, dinlenelim ve yolculuğa öyle devam edelim. Bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza hayırlı, güvenli ve sağlıklı yolculuklar diliyorum." dedi.

“Bu milletin huzuru sizin fedakarlığınız sayesindedir”

Özel Harekat polislerinin bayram günlerinde de görev başında olduğunu dile getiren Çiftçi, şu açıklamalarda bulundu:

"Sizler bu aziz milletin evlatları olarak, nice bayramı ailelerinizden, sevdiklerinizden uzak görev başında milletimizin huzuru için çalışarak geçiriyorsunuz. Bu sebeple huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu, sizlerin fedakarlığı sayesindedir. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu milletin huzuru, çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin, görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir."

15 Temmuz vurgusu

Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu günden bu yana fedakarlığın ne anlama geldiğini defalarca ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları hatırlattı.

Bakan Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığının o gece hedef alınmasına rağmen mücadelenin sembol merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, gazilere de sağlık diledi.

“Devletimiz de milletimiz de fedakarlığınızı biliyor ve iftihar ediyor”

Özel Harekat polislerinin ailelerine de teşekkür eden Çiftçi, güvenlik güçlerinin fedakarlığının devlet ve millet nezdinde büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız. Devletimiz de milletimiz de fedakarlığınızı biliyor ve iftihar ediyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin." dedi.