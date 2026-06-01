Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları, bazı firma sahipleri ile müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 53 kişi yakalandı.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 53’ü gözaltına alınırken, 3 kişinin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.