Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154’ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da yer aldığı öğrenildi.

Adana merkezli bahis operasyonunda 154 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Mayıs tarihinde “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 161 şüpheli yakalandı.

Rasim Ozan Kütahyalı da sevk edilenler arasında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 154’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

2 milyar dolarlık suç geliri iddiası

Soruşturma dosyasında yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda mal varlığı hakkında da tedbir kararı uygulandı.

221 taşınmaz ve 120 araca tedbir

Yürütülen soruşturma kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulandı.

Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli olduğu belirlenen 8 bin 500 internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyona ilişkin soruşturma ve adli süreç devam ediyor.


 

#bahis
#operasyon
#rasim ozan kütahyalı
