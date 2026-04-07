FIFA, İslamofobik tezahüratlara soruşturma başlattı

FIFA'dan İspanyol basınına sözlü olarak yapılan ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından da yayınlanan açıklamada, İspanya-Mısır maçında yaşanan olaylarla ilgili RFEF hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Barselona kentindeki RCDE Stadyumu’nda oynanan dostluk maçının ilk yarısında bir grup İspanyol taraftar, “Zıplamayan Müslüman” şeklinde tezahürat yapmış, Mısır Milli Marşı’nı ıslıklamış ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e yönelik hakaret içeren sloganlar atmıştı. Olayların ardından RFEF, devre arasında anons yaptırarak stadyumdaki taraftarlara hakaret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık içeren tezahüratlardan kaçınılması yönünde uyarıda bulunmuş; ayrıca dev ekrandan, sporda şiddetin önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında bu tür eylemlerin yasak olduğunu hatırlatmıştı.

Maçın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, RFEF ve Başkanı Rafael Louzan, milli futbolcular Pedro Gonzalez Lopez ve Lamine Yamal ile teknik direktör Luis de la Fuente söz konusu söylemleri kararlılıkla kınayarak, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için birlikte önlem alınması çağrısında bulunmuştu. Luis de la Fuente, her türlü yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve saygısızlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak bundan büyük bir tiksinti duyduğunu ifade etmiş, futbolun şiddet içermediğini, şiddet eğilimli kişilerin ise bu ortamı bir sahne olarak kullandığını belirtmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise söz konusu sloganların kabul edilemez olduğunu dile getirerek, medeniyetsiz bir azınlığın İspanya’nın imajını lekelemesine izin vermeyeceklerini kaydetmişti.