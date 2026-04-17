GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Hürmüz Boğazı açıldı

Hürmüz Boğazı açıldı

İran, Lübnan’daki ateşkes süreciyle eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine açıldığını duyurdu. Bu gelişme, küresel enerji piyasalarında da anında yankı buldu.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Hürmüz Boğazı açıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lübnan’daki ateşkes süreci çerçevesinde Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları geriledi

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı. Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

Trump, İran'a teşekkür etti

Bölgedeki gerilimin azalması ve enerji koridorunun yeniden işler hale gelmesi uluslararası arenada da yankı buldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması kararı nedeniyle İran’a teşekkür etti.


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.