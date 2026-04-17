Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu yıl “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla gerçekleştirilen 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’yi “bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör” olarak tanımladı. Büyükelçi Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasiye övgüde bulunarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük saygı duyuyorum.” dedi.

Suriye’deki gelişmeler yeni bir diplomasi deneyi

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Barrack, iki ülke arasındaki gerilimin daha çok söylem düzeyinde kaldığını ileri sürdü. ADFnin Suriye meselesindeki rolü ve geleceğine dair soruları yanıtlayan Barrack, Suriye’deki gelişmeleri yeni bir diplomasi deneyi olarak değerlendirdi. Büyükelçi Barrack, Suriye konusundaki sürece ilişkin görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu. Kimsenin gerçekten tahmin etmediği veya beklemediği, bölgeden, Amerika'dan, müttefiklerden ve kendini arayan bir kültürden iş birliği içeren kuantum bir hareket. Bence Suriye, diyalog ve iş birliğinin işe yarayıp yaramadığını denememiz için harika bir laboratuvar ve şu ana kadar harika bir iş çıkarıyor."

Silahların yerini diplomasi aldı

Barrack, Lübnan ve bölgedeki ateşkes süreçlerinin kırılganlığına işaret ederek, İsrail’in kendisine yönelik bir saldırı olması halinde ateşkesi sürdürmeyebileceğini belirtti. Silahların yerini diplomasinin almasının önemine dikkat çeken Barrack, Antalya’daki buluşmanın değerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Her gün kendilerinden bir şeyler öğrendiğim bu diplomatlar kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları önleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler kurmak için oradalar. Bu yüzden bence bu iki gün son derece önemli."

Küresel düzeyde giderek karmaşıklaşan ortamda ADFnin önemli bir öğrenme fırsatı sunduğunu ifade eden Büyükelçi Barrack, “Burada bulunmaktan, dinlemekten, öğrenmekten ve küçük de olsa katkı sağlamaktan heyecan duyuyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

