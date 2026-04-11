Pakistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada

Tahran ile Washington, kalıcı barış arayışları kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da görüşmeler için bir araya geldi.

Dolaylı görüşmeler resmen başladı

Pakistanlı kaynaklara göre, ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşme süreci Pakistanlı aracıların koordinasyonunda resmen başladı. Tarafların henüz doğrudan bir araya gelmediği, İslamabad’daki bir otelde Pakistan heyetiyle ayrı ayrı temas kurarak “mevcut sorunları çözmeye yönelik” görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Pakistanlı yetkililer, heyetler arasında doğrudan temasın ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz net bir takvim bulunmadığını belirtti. Yetkililer, “İki tarafın ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu aşamada söylemek mümkün değil. Görüşmeler şu an Pakistanlı yetkililerle sürdürülüyor.” ifadelerini kullandı.

Heyetlerde üst düzey ve kritik isimler dikkat çekiyor

Kritik zirvede taraflar üst düzeyde temsil ediliyor:

• İran heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başkanlığında; Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’den oluşuyor.

• ABD heyetine ise Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ediyor; heyette ayrıca Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.

• Arabulucu Pakistan tarafında ise Başbakan Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir süreci doğrudan yönetiyor.