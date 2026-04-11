Pakistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından, 8 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkes sonrası ilk somut adım atıldı.

Tahran ile Washington, kalıcı barış arayışları kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da görüşmeler için bir araya geldi. 

Dolaylı görüşmeler resmen başladı 

Pakistanlı kaynaklara göre, ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşme süreci Pakistanlı aracıların koordinasyonunda resmen başladı. Tarafların henüz doğrudan bir araya gelmediği, İslamabad’daki bir otelde Pakistan heyetiyle ayrı ayrı temas kurarak “mevcut sorunları çözmeye yönelik” görüşmeler yürüttüğü ifade edildi. 

Pakistanlı yetkililer, heyetler arasında doğrudan temasın ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz net bir takvim bulunmadığını belirtti. Yetkililer, “İki tarafın ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu aşamada söylemek mümkün değil. Görüşmeler şu an Pakistanlı yetkililerle sürdürülüyor.” ifadelerini kullandı. 

Heyetlerde üst düzey ve kritik isimler dikkat çekiyor

 Kritik zirvede taraflar  üst düzeyde temsil ediliyor: 

• İran heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başkanlığında; Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’den oluşuyor. 

• ABD heyetine ise Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ediyor; heyette ayrıca Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor. 

• Arabulucu Pakistan tarafında ise Başbakan Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir süreci doğrudan yönetiyor. 

Müzakereler öncesinde, hem İran hem de ABD heyetlerinin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. 

Türkiye'ye DSİ projeleri için AAYB'den 500 milyon dolarlık uygun koşullu finansman
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Işıkhan'dan genç istihdamına destek paketi
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye'ye getirildi
Kartal'dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'te yeni dönem
Bolu Belediyesinde irtikap soruşturması: İki isim tutuklandı
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
