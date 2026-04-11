Türkiye’ye DSİ projeleri için AAYB’den 500 milyon dolarlık uygun koşullu finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor. DSİ tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilen Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dirençliliği Programı kapsamında, Bakanlık ile AAYB arasında 500 milyon dolar eşleniği avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansman anlaşması imzalandı. Böylece, söz konusu program çerçevesinde, bankadan ilk kaynak temin edilmiş oldu. Söz konusu finansmanla, modern ve basınç kontrollü sulama sistemlerinin teşvik edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, sel kontrol kapasitesini güçlendirerek, Türkiye'nin su iletim verimliliği ve iklimsel direncinin artırılması hedefleniyor. Projenin, tarımsal üretkenliği geliştirmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı güçlendirmesi amaçlanıyor.