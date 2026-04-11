GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Türkiye’ye DSİ projeleri için AAYB’den 500 milyon dolarlık uygun koşullu finansman

Türkiye’ye DSİ projeleri için AAYB’den 500 milyon dolarlık uygun koşullu finansman

Türkiye, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinin desteklenmesi amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) 500 milyon dolar tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansman temin etti.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye’ye DSİ projeleri için AAYB’den 500 milyon dolarlık uygun koşullu finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor. DSİ tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilen Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dirençliliği Programı kapsamında, Bakanlık ile AAYB arasında 500 milyon dolar eşleniği avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansman anlaşması imzalandı. Böylece, söz konusu program çerçevesinde, bankadan ilk kaynak temin edilmiş oldu. Söz konusu finansmanla, modern ve basınç kontrollü sulama sistemlerinin teşvik edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, sel kontrol kapasitesini güçlendirerek, Türkiye'nin su iletim verimliliği ve iklimsel direncinin artırılması hedefleniyor. Projenin, tarımsal üretkenliği geliştirmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı güçlendirmesi amaçlanıyor. 

"Türkiye, tercih edilen kalkınma ortağı konumunu güçlendirmektedir"  

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, projeyle Orta Vadeli Program'da yer alan verimlilik artışı ve katma değer odaklı dönüşümün sağlanması hedefi doğrultusunda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu krediyle, son iki yılda su verimliliği ve modernizasyonu alanında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı, yaklaşık 1,2 milyar avroya ulaşmıştır. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önceleyen uygun koşullarda finansman sağlama süreci devam edecektir. Bakanlığımızın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü ve etkin işbirliği sayesinde,

#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
#Gündem / 10 Nisan 2026
#Ekonomi / 23 Şubat 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Spor
İş Dünyası
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.