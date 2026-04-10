AjansHaber Gündem Bakan Gürlek, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili açılan davaya ilişkin açıklama yaptı

Bakan Gürlek, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili açılan davaya ilişkin açıklama yaptı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle sürecin yargıya taşındığını vurgulayarak, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde insanlığa karşı işlenen suçların hesabını sorma konusundaki kararlılığını yineledi.

Bakan Gürlek, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili açılan davaya ilişkin açıklama yaptı

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama sürecinin başladığını belirtti. Gürlek, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Hiç kimse işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin, sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."

