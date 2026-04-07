Bakan Gürlek: “Gençleri suça ve bağımlılığa sürükleyen suçlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mart ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 729 operasyon gerçekleştirildiğini, 9 bin 185 şüpheliden 2 bin 996'sının tutuklandığını, 820'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarının, gençleri bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlike olduğunu bildirdi.

“Mart ayında 729 operasyon yapıldı, 455 kişi tutuklandı”

Gürlek, söz konusu suçlara yönelik mart ayında 729 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, soruşturma içeriklerine ilişkin şunları kaydetti:

"2026 yılı mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda 1608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur."

Operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensupları ile adli kolluk birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerinde bulundu.

Bakan Gürlek, Hollandalı mevkidaşına terör örgütü mensuplarının iadesi çağrısı yaptı
#Gündem / 02 Nisan 2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarına yalanlama
#Gündem / 18 Mart 2026
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Bakan Fidan'dan Ankara'da diplomatik görüşme
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
DEAŞ’a İstanbul’da eş zamanlı baskın düzenlendi
