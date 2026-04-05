GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Savunma Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor

Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor

Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, SAMP-T sistemi için İtalya ile yeniden görüşmelere başlanması öngörülüyor.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor

Yerli ve milli savunma projelerinde önemli ilerleme kaydeden Türkiye, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla farklı alternatifleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda SAMP-T sistemi, NATO uyumlu yapısı ve balistik füze savunma kabiliyetiyle öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor.

Çelik Kubbe devreye girene kadar ara çözüm

Orta Doğu’da artan füze ve hava tehditleri, Türkiye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. “Sistemler sistemi” olarak adlandırılan Çelik Kubbe tam kapasiteyle devreye girene kadar ara formüller üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Bu süreçte SAMP-T sistemi, kısa vadeli bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

İş birliği modeli öne çıkıyor

Geçmişte yaşanan tecrübeler doğrultusunda Türkiye, dışa bağımlılığı artıracak modeller yerine, milli kapasiteyi güçlendirecek iş birliklerine yöneliyor. Bu çerçevede İtalya ile yapılacak görüşmelerin de bu anlayışla şekilleneceği ifade ediliyor.

Teknoloji transferi gündemde

Ankara’nın öncelikleri arasında yalnızca sistem tedariği değil, teknoloji transferi, ortak üretim ve yerli katkı oranının artırılması da yer alıyor. Bu başlıkların görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

Türkiye’nin uzun vadeli hedefi, tamamen yerli ve milli sistemlerle bağımsız bir hava savunma altyapısı oluşturmak olarak ifade ediliyor.

Önceki süreçte yaşanan tıkanıklık

SAMP-T projesi daha önce Fransa’nın da dahil olduğu üçlü bir yapı içinde gündeme gelmişti. Ancak siyasi gerilimler ve Türkiye’nin hassasiyetlerinin yeterince karşılanmaması nedeniyle süreçte ilerleme sağlanamamıştı.

Yeni dönemde Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin, sürecin yeniden başlamasına zemin hazırladığı değerlendiriliyor.


 

#italya
#savunma sanayii
#Türkiye
#Uzun menzilli hava savunma sistemi
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.