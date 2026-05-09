SAHA 2026 tamamlandı: 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesi imzalandı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar sona erdi.

Fuarın kapanış toplantısına SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça katıldı.

Toplantıda, fuarın sektöre katkıları ve ulaşılan istatistikler paylaşıldı.

400 bin metrekare alanda düzenlendi

SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, organizasyonun bu yıl rekorlara imza attığını söyledi.

İkinci, SAHA 2026’nın 400 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“150 binden fazla ziyaretçimiz, şu anda da bu sayı artmaya devam ediyor, SAHA 2026’yı ziyaret etti. Bununla beraber yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat projesinin de imzası gerçekleştirildi. Bu bir önceki SAHA fuarından çok daha yüksek bir rakam. Aslında Türk savunma sanayiinin ivmesini, gelişimini ve yurt dışından olan ilginin de en bariz göstergelerinden bir tanesi. Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz SAHA 2026’da 75’ten fazla ülkenin delegasyonunu misafir ettik.”

İkinci, Türk savunma sanayii firmaları tarafından fuarda 200’den fazla yeni ürün tanıtımı yapıldığını belirtti.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: “Trend belirleyen bir ülkeyiz”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bugüne kadarki en yüksek katılımlı SAHA organizasyonunun tamamlandığını söyledi.

Akyol, özellikle Avrupa eksenli ziyaretçilerin yoğunluğuna dikkat çekerek Türkiye’nin savunma sanayii gücüyle Avrupa’nın güvenliği için kritik konumda olduğunu ifade etti.

Akyol, “Artık takip edilen, trend belirleyen bir ülkeyiz savunma sanayiinde. Bu fuar bunun da göstergesi oldu. Bütün dünya ‘Türkiye ne yapmış, Türkiye’de neler yapılıyor?’ diye takip etmek için burada. Bu da önemli bir konuydu. Daha önce çeşitli vesilelerle bizimle ambargo dahil birçok sorunu yaşamış ülkenin bugün birlikte ‘ne yapabiliriz’ diye buraya gelmiş olması da bizim geldiğimiz noktayı, Türkiye’nin gücünü, milletimizin gücünü tescilleyen bir konu oldu. Tüm bu yönleriyle gerçekten büyük, başarılı, faydalı, verimli bir fuar oldu. Türk savunma sanayii bütün olarak milletin desteğiyle, devletinin liderliğinde dünyaya damga vurmaya, yeniliklerle yoluna devam etmeye, bütün bu başarı sürdürmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

55 yabancı bakan ve bakan yardımcısı katıldı

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, SAHA 2026’nın 2015 yılında 5 bin metrekarelik alanla başlayan sürecin ulaştığı noktayı gösterdiğini söyledi.

Keleş, dünyanın birçok yerindeki fuarlara katıldıklarını ancak hiçbirinde SAHA’daki ambiyansı görmediklerini belirterek, “Bu fuarda 55 yabancı bakan ya da bakan yardımcısını ağırladık. Böyle bir teveccüh herhangi bir fuarda söz konusu değil. Türkiye’nin uluslararası konumlanması, Türk savunma sanayiinin hızlı ivmesi ve özellikle teknoloji transferinde müşteri-satıcı ilişkisinden ziyade paydaşlığa yönlenen ticaret karakteri ciddi ilgi topluyor.” dedi.

30 bine yakın B2B görüşme yapıldı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, fuarın vitrin yüzünün yanı sıra tedarik zinciri ve stratejik görüşmeler açısından da önemli olduğunu belirtti.

Demiroğlu, KOBİ’leri ve tedarik zincirini oluşturan firmaları bir araya getirerek çözüm üretmenin SAHA’nın temel özelliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Demiroğlu, “SAHA’nın sessiz geçen bir yüzü vardı, o da yaklaşık 30 bine yakın B2B görüşmesiydi. Yaklaşık 30 bine yakın görüşme. SAHA’nın özelliği de bu, KOBİ’leri, tedarik zincirini oluşturan firmaları bir araya getirerek karşılaşılan sorunları ve gelecekteki planları tartışıp onlara çözüm üretmek. SAHA, bunun başarıyla gerçekleştiğini göstermiş oldu. 30 bine yakın görüşme bunun da göstergesi.” diye konuştu.

TEI fuarda 3 satış sözleşmesi imzaladı

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, fuarın iş birlikleri, satış ve tedarik zinciri bakımından verimli geçtiğini söyledi.

Akşit, fuarda 3 satış sözleşmesine imza attıklarını, bunlardan birinin yurt dışı ve ciddi miktarda satışı içerdiğini belirtti.

Akşit, “Bunların içinde motor satışları da var. Bir tane uluslararası bir kurumla işbirliği anlaşması imzaladık.” bilgisini verdi.

Sonraki SAHA 16-20 Mayıs 2028’de yapılacak

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, 2018’de başlayan organizasyon sürecinde 5’inci fuarın tamamlandığını ifade etti.

Uça, SAHA’nın her fuarda nitelik ve nicelik açısından geliştiğini belirterek, bir sonraki organizasyonun 16-20 Mayıs 2028 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.



