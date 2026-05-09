HAVELSAN’ın yeni insansız kara aracı BARKAN 3 tanıtıldı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 kapsamında vitrine çıkan BARKAN 3, artırılmış otonom yetenekleri, 360 derece algılama kapasitesi ve entegre İHA yönetimiyle dikkat çekti.

Araç, 250 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. BARKAN 3’ün 1 ton ağırlığında, 2,7 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, aracın yeni kabiliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nacar, BARKAN 3’ün daha zorlu arazi koşullarına uygun geliştirildiğini belirterek, “Araç, daha uzak mesafelere, daha engebeli arazilerde, daha dik arazilerde hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Çünkü yerden yüksekliği de daha fazla. 35 santimetre yüksekliğindeki engeller üzerinden rahatlıkla geçebilecek şekilde tasarlandı.” dedi.

Yapay zeka destekli sistem

BARKAN 3’ün çevresini 360 derece algılayabildiğini belirten Nacar, aracın yapay zeka desteğiyle rota hafızası oluşturabildiğini söyledi.

Nacar, sistemin özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Gittiği yolu ezberleyip daha sonra ‘eve dönüş’ gerektiği zaman kendi algoritmasıyla yapay zekasıyla bunu tek başına becerebiliyor. Radar sistemleriyle koordineli çalışıyor. Üzerinde yük olarak İHA taşıyabiliyor. Gerektiğinde o İHA’ları yönetebilir. Yer kontrol istasyonuna bağlı olarak o İHA’lar da yönetilebilir şekilde tasarlandı.”

İhracat hedefi yüzde 50’nin üzerine çıkmak

HAVELSAN’ın ihracat hedeflerine de değinen Nacar, şirketin halihazırda 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını söyledi.

“Şu anda ihracatımız yüzde 25-30 arasında. Aldığımız işler yüzde 30, satışlarımız yüzde 25 civarında. Her yıl bu hedefi artırıyoruz. Yüzde 50’lere ve daha yukarılara doğru gitme hedeflerimiz var. Bunun için de yeni ülkelere yeni ürünlerle gidiyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirmeye çalışıyor ekip arkadaşlarımız. 30’dan fazla ülkeye ihracatımız var. Şu anda temasta olduğumuz çok farklı bölgeler var. Endonezya’dan Şili’ye kadar dört kıtada çalışan ürünlerimiz, devam eden projelerimiz var. Dolayısıyla biz kısıtlı bir alanda yazılım teknolojileri, komuta kontrol yazılım sistemleri, otonom sistemler ve simülatörler alanında daha çok ihracat yapıyoruz ve bu dar alanda işlerimizi önemli ölçüde gerçekleştirebilecek seviyeye geldik.” dedi.

BARKAN 2 için seri üretim sözleşmesi imzalandığını açıklayan Nacar, BARKAN 3 için de benzer sürecin hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Envantere girecek olan BARKAN 2’nin seri üretimiyle ilgili sözleşme imzaladık. İnşallah bunun da (BARKAN 3) yakın zamanda seri üretim sözleşmesini imzalarız. Çünkü zaten birçok saha tecrübesini yaklaşık 5 yıldır elde etti. Birçok konsepti sahada denedi. Tatbikatlarda, saha ortamında, gerçek ortamında denemiş oldu. Aslında işin, yolun çoğunu geçtik zaten. Şimdi bu yeni aracımızda birtakım konfigürasyon değişiklikleri vesaireyle yeni ihtiyaçları tanımlayıp inşallah sahaya teslim ederiz.”



