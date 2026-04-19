23:05 Der Spiegel: Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu ile “Münih Güvenlik Konferansı” benzeri bir platform oluşturdu
21:05 TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
18:06 MEB: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:49 Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:02 Bakan Fidan: 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcı ADF’ye katıldı
10:42 HAVELSAN’ın milli yazılımı KOVAN Azerbaycan’da devreye alındı
10:39 Edirne ve İstanbul’da 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:00 İstanbul Boğazı’nda sis etkisi: Gemi trafiği askıya alındı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Amasra mayın avlama gemisinin “NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2” görevine katılacağını duyurdu.

TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdek Limanı’ndan uğurlanan geminin, görev kapsamında İspanyol, İtalyan ve Yunan unsurlarıyla birlikte toplam 48 gün süreyle faaliyet göstereceği bildirildi.

TCG Amasra’nın görev süresince Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) ve denizde durumsal farkındalık faaliyetleri icra etmesi planlanıyor.

Ayrıca geminin İtalya ve İspanya’da iki MKT tatbikatına katılması ve üç ülkede toplam altı liman ziyareti gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bakanlık, geminin uğurlanmasına ilişkin fotoğrafları da paylaştı.


 

HAVELSAN’ın milli yazılımı KOVAN Azerbaycan’da devreye alındı
Litvanya Dışişleri Bakanı: “Türkiye ile harika iş birliğimiz var”
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Mavi Vatan’da dev güç gösterisi: Türk ordusu sahada
ASELSAN’dan yeni nesil Anti-İHA sistemi: EJDERHA tanıtıldı
