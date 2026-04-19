TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdek Limanı’ndan uğurlanan geminin, görev kapsamında İspanyol, İtalyan ve Yunan unsurlarıyla birlikte toplam 48 gün süreyle faaliyet göstereceği bildirildi.

TCG Amasra’nın görev süresince Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) ve denizde durumsal farkındalık faaliyetleri icra etmesi planlanıyor.

Ayrıca geminin İtalya ve İspanya’da iki MKT tatbikatına katılması ve üç ülkede toplam altı liman ziyareti gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bakanlık, geminin uğurlanmasına ilişkin fotoğrafları da paylaştı.




