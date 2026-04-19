Bakan Fidan: 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcı ADF’ye katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üç gün süren Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Forum kapsamında küresel diplomasi açısından önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“3 gün boyunca küresel diplomasinin nabzı Antalya’da attı. 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakan ağırlandı. 52 oturumda mevcut krizlerin muhasebesini yapma fırsatı bulduk. Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, uzmanları aynı anda dinleme fırsatımız oldu. 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldı. Emsalleriyle kıyaslandığı zaman çok büyük bir rakam. Bölgemizde kalıcı barışı tesis edebileceğimiz ortak planlamaları ele aldık, somut adımları değerlendirdik.”

Gazze başlığı ele alındı

Forumda Gazze’ye ilişkin gelişmelerin de gündemde olduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda Gazze Barış Planı’nı ele aldık, sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Gazze Barış Planının bir uygulama süreci var. Barış Kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Gazze Soykırımını durdurmaya ve bunu tersine çevirmeye yönelik vizyon bizi nereye getirdi ağırlıklı olarak ele aldık. Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz.”

Bölgesel toplantılar

Bakan Fidan, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının detaylarını ise “Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır toplantısının 3’üncüsünü yaptık. Baştan beri 4 ülkenin bütün konuları ele alarak gerçekçi bir şekilde yoluna devam etmesi için istişarelerde bulunduk. Bu 4 ülkenin etrafında bir bölge var. Somut konuları hayata geçirmek istiyoruz. Biz ‘bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz’ onların derdindeyiz.” sözleriyle aktardı.

Hürmüz Boğazı değerlendirmesi

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği “Hürmüz Boğazı ile ilgili zihinlerde karışık bir durum var. Uygulamayı da yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.” diyerek açıkladı.

“Ateşkes için diplomatik çabalar sürüyor”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki sürece değinerek Türkiye’nin ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti:

“Ateşkes süresinin uzatılması gerekiyor. ABD ile İran’ın iki haftada sorunları çözmesi kolay değil. Türkiye, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.”

“Lübnan ile dayanışma içindeyiz”

Bakan Fidan, Lübnan’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu “Lübnan halkı ile dayanışma içindeyiz. Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Parçalanmışlığın içinde boğuşurken İsrail’in işgaliyle karşılaşması buna müsaade edilmemesi lazım, biz bunun için elimizde geleni yapacağız.” sözleriyle vurguladı.

İsrail’in bölgedeki iş birliklerine ilişkin konuşan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ittifak halinde. Somut askeri yapılanmalar var, bunu görmemezlikten gelemeyiz. Avrupa’da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği imzalayan ülke yok. Türkiye, gereksiz gibi bir endişe üretiyor demek de doğru değil. Türkiye, kendisini koruyacak güçtedir. Askeri ittifaka endişeyle bakan başka ülkeler de var.”

“Gazze için yoğun çaba gösteriyoruz”

Bakan Fidan, Gazze’ye ilişkin değerlendirmesinde uluslararası toplumla birlikte yürütülen çabaları ise “Biz uluslararası toplum Gazze Barış Planı’nın uygulanması için yoğun çaba içindeyiz. İsrail’in asli niyeti olan Gazze’yi insanları öldürerek ya sürerek insansızlaştırma politikasını herkes biliyor. Gereken adımları atma yönünde çok ciddi çaba ortaya koyuyoruz. İsrail’in yayılmacılığı sorunu sadece bölgede değil artık dünyanın bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu yayılmacılığın hangi yöntemlerle nasıl uluslararası tarafından durulacağı meselesi yine uluslararası toplumun kendi ana gündem maddelerinden biridir.” diyerek vurguladı.

“Savaş ülkelere telafi edilemez bir sıkıntı getirmiş durumda”

Bakan Fidan, İran-ABD/İsrail savaşının küresel etkilerini "Müzakerelerin devam etmesini bütün dünya kamuoyu istiyor. Bu konuda çok ciddi bir irade ve baskı var. Enerji güvenliğine olumsuz etkisi ortada. Kimse savaşın devam etmesini istemiyor. Bu savaş birçok ülkenin bütçesinde öngörülemez, telafi edilemez bir sıkıntı getirmiş durumda. Ben buradan ateşkes sürecinin uzatılacağını düşünüyorum."












