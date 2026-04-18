İzlanda’dan Türkiye ve NATO Zirvesi’ne güven mesajı

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında geldiği Antalya’da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin NATO içerisindeki konumunun “son derece önemli” olduğuna dikkat çeken Gunnarsdottir, “Türkiye’nin, çok iyi organize ordusuyla NATO’da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Gunnarsdottir, Türkiye’ye büyük saygı duyduklarını dile getirerek, iki ülke arasında gelişmesi beklenen yeni iş birliği alanları ve ticaret potansiyeline vurgu yaptı.

Bakan Gunnarsdottır’dan NATO Zirvesi ve Türkiye vurgusu

Ankara’nın temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, “Zorlu bir zirve olacak ama bu son derece önemli zirvenin ev sahibi Türkiye olacağı için emin ellerde olduğunu söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “diplomasiyi ön plana koymasının” büyük önem taşıdığını vurgulayan Gunnarsdottir, anlaşmazlıkların diplomasi ve iş birliği yoluyla çözülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

NATO Zirvesi’nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki kritik rolüne değinen Gunnarsdottir, kalıcı barışın sağlanmasının güvenlik, özgürlük ve birliktelik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Gunnarsdottir, Türkiye ile “iyi iş birliğini” sürdüreceklerini belirterek açıklamalarını tamamladı.