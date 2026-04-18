AjansHaber Gündem İzlanda’dan Türkiye ve NATO Zirvesi’ne güven mesajı

İzlanda’dan Türkiye ve NATO Zirvesi’ne güven mesajı

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin “zorlu ve önemli” bir süreç olacağını vurgularken, Türkiye’nin ev sahipliğinde organizasyonun “emin ellerde” yürütüleceğini ifade etti.

İzlanda’dan Türkiye ve NATO Zirvesi’ne güven mesajı

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında geldiği Antalya’da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin NATO içerisindeki konumunun “son derece önemli” olduğuna dikkat çeken Gunnarsdottir, “Türkiye’nin, çok iyi organize ordusuyla NATO’da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Gunnarsdottir, Türkiye’ye büyük saygı duyduklarını dile getirerek, iki ülke arasında gelişmesi beklenen yeni iş birliği alanları ve ticaret potansiyeline vurgu yaptı.

Bakan Gunnarsdottır’dan NATO Zirvesi ve Türkiye vurgusu

Ankara’nın temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, “Zorlu bir zirve olacak ama bu son derece önemli zirvenin ev sahibi Türkiye olacağı için emin ellerde olduğunu söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “diplomasiyi ön plana koymasının” büyük önem taşıdığını vurgulayan Gunnarsdottir, anlaşmazlıkların diplomasi ve iş birliği yoluyla çözülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

NATO Zirvesi’nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki kritik rolüne değinen Gunnarsdottir, kalıcı barışın sağlanmasının güvenlik, özgürlük ve birliktelik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Gunnarsdottir, Türkiye ile “iyi iş birliğini” sürdüreceklerini belirterek açıklamalarını tamamladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile harika iş birliğimiz var"
Litvanya Dışişleri Bakanı: “Türkiye ile harika iş birliğimiz var”
Shekerinska ADF 2026'da NATO'nun önceliklerini değerlendirdi
Shekerinska ADF 2026’da NATO’nun önceliklerini değerlendirdi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Telegram'da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: "Çok eşli ilişkimiz vardı"
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu’nu kabul etti
