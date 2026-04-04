Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ile NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı. Erdoğan, İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin jeostratejik bir açmaza sürüklendiğini belirterek, uluslararası camianın savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaret ederek, bu dayanışmanın ittifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Ayrıca Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması yönündeki gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti ve NATO’nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, 7–8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi’nde, ittifakı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.



