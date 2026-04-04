Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ile NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı. Erdoğan, İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin jeostratejik bir açmaza sürüklendiğini belirterek, uluslararası camianın savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaret ederek, bu dayanışmanın ittifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Ayrıca Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması yönündeki gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti ve NATO’nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, 7–8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi’nde, ittifakı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.


 

Erdoğan–Zelenskiy görüşmesi Dolmabahçe’de başladı
Erdoğan–Zelenskiy görüşmesi Dolmabahçe’de başladı
#Gündem / 04 Nisan 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş’iandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş’iandı
#Gündem / 04 Nisan 2026
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
