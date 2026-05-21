21 Mayıs 2026 Perşembe
Bayramda köprüler, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz

Bayramda köprüler, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı süresince bazı otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz kullanılabilecek.

Ücretsiz geçiş tarihleri

KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması:

• 26 Mayıs Salı günü saat 00.00’da başlayacak,

• 30 Mayıs Cumartesi günü gün sonuna kadar devam edecek.

Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar ve köprüler uygulama kapsamında yer almıyor.

Toplu taşıma da ücretsiz olacak

Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz uygulama ise 27 Mayıs Çarşamba saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar sürecek.

Ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle:

• Marmaray

• Başkentray

• İZBAN

• Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

• Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

• Belediyeler ve belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri

Düzenlemeyle birlikte bayram tatilinde şehirler arası ve şehir içi ulaşımda yoğunluğun artması bekleniyor.

