21 Mayıs 2026 Perşembe
Bakanlıktan "yapay et" iddialarına yanıt

Bakanlıktan “yapay et” iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği’ne ilişkin kamuoyunda gündeme gelen “yapay et” iddialarına açıklık getirdi. Bakanlık, Türkiye’de yapay et üretimi ya da tüketiminin mümkün olmadığını belirterek, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılanaçıklamada, 20 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yürürlüğe giren düzenlemeye dikkat çekildi. Yönetmelikteki “yeni gıda” tanımının; 31 Aralık 2025’ten önce Türkiye’de yaygın olarak tüketilmeyen ve ek listede yer alan ürünleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

“Hücre kültürü ürünlere izin yok” vurgusu

Bakanlık, düzenlemede yer alan “bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen” ifadesinin, hayvansal dokulardan hücre ve doku kültürü yöntemiyle üretilecek ürünleri kapsamadığını belirtti. Bu kapsamda “yapay et” veya benzeri ürünlere ilişkin başvuru yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

“Kesin yasak ve kararlılık” mesajı

Açıklamada, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve kamuoyunda “yapay et” olarak adlandırılan ürünlere karşı net bir tutum sergilendiği vurgulandı. Bakanlık, doğal üretim, hayvancılık, tüketici sağlığı ve kültürel hassasiyetlerin korunmasının temel öncelik olduğunu ifade etti.

Son bölümde ise şu ifadeye yer verildi:

“Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır.”

Düzenlemenin, iddia edildiğinin aksine bir serbestleşme değil, daha güçlü bir yasal çerçeve ve kontrol mekanizması getirdiği de açıklamada özellikle vurgulandı.

Bakan Tekin: “Özel eğitimde mesleki eğitim toplumsal adaletin gereğidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Efes-2026 Tatbikatı’nda önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Erzurum merkezli 13 ilde suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı
Bakan Fidan’dan Sumud Filosu açıklaması: “Vatandaşlarımızın sağ salim dönüşleri için çalışıyoruz”
