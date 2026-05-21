Bakanlıktan “yapay et” iddialarına yanıt

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılanaçıklamada, 20 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yürürlüğe giren düzenlemeye dikkat çekildi. Yönetmelikteki “yeni gıda” tanımının; 31 Aralık 2025’ten önce Türkiye’de yaygın olarak tüketilmeyen ve ek listede yer alan ürünleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

“Hücre kültürü ürünlere izin yok” vurgusu

Bakanlık, düzenlemede yer alan “bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen” ifadesinin, hayvansal dokulardan hücre ve doku kültürü yöntemiyle üretilecek ürünleri kapsamadığını belirtti. Bu kapsamda “yapay et” veya benzeri ürünlere ilişkin başvuru yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

“Kesin yasak ve kararlılık” mesajı

Açıklamada, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve kamuoyunda “yapay et” olarak adlandırılan ürünlere karşı net bir tutum sergilendiği vurgulandı. Bakanlık, doğal üretim, hayvancılık, tüketici sağlığı ve kültürel hassasiyetlerin korunmasının temel öncelik olduğunu ifade etti.

Son bölümde ise şu ifadeye yer verildi:

“Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır.”

Düzenlemenin, iddia edildiğinin aksine bir serbestleşme değil, daha güçlü bir yasal çerçeve ve kontrol mekanizması getirdiği de açıklamada özellikle vurgulandı.