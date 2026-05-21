21 Mayıs 2026 Perşembe
AjansHaber Gündem Bakan Fidan’dan Sumud Filosu açıklaması: “Vatandaşlarımızın sağ salim dönüşleri için çalışıyoruz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası sularda müdahaleye maruz kalan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının Türkiye’ye getirilmesi için özel uçak seferleri düzenleneceğini açıkladı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı kaynaklı açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, üçüncü ülke vatandaşlarının da Türkiye’ye getirileceği ifade edildi.

“Tahliye çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz”

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz.”

“Filistin halkına desteğimiz sürecek”

Fidan açıklamasında, Türkiye’nin Gazze’deki sivillere yönelik insani sorumluluklarını sürdüreceğini belirterek, Filistin halkına desteğin devam edeceğini kaydetti:

“Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.”

