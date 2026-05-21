Sahte ‘TOKİ’ sitesiyle milyonluk vurgun: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, TOKİ adı kullanılarak hazırlanan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin sahte siteler aracılığıyla mağdurların güvenini kazandığı ve bu yöntemle milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

13 ilde eş zamanlı operasyon

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde dijital materyal ve çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

9 milyon lirayı aşan vurgun

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sahte TOKİ projeleri üzerinden vatandaşları dolandırarak toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.