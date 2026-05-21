Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Kokain ve uyuşturucu imalathanelerine operasyon

Açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda yurt dışından deniz yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen yüksek miktardaki kokainin karaya inmeden ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca İstanbul’un farklı ilçelerinde uyuşturucu imalat yerlerinin tespit edildiği, çok sayıda uyuşturucu satıcısının tutuklandığı ve suç unsuru materyallere el konulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın yalnızca uyuşturucu ticareti yapanlara değil, uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve uyuşturucu kullandığı değerlendirilen kişilere yönelik de sürdürüldüğü aktarıldı.

İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı baskın

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma talimatı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde bulunan 24 farklı adres ile Muğla’daki bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen isimler açıklandı

Operasyonda Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabbas, Hakan Aydın (Blok 3) Mabel Matiz (Fatih Karaca) Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Semiha Bezek hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları kapsamında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.