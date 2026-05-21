21 Mayıs 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
10:56 Sumud Filosu aktivistleri Türkiye’ye getiriliyor
10:20 Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
19:40 Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
AjansHaber Gündem Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Seranay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Onur Tuna’nın da bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Kokain ve uyuşturucu imalathanelerine operasyon

Açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda yurt dışından deniz yoluyla Türkiye’ye sokulmak istenen yüksek miktardaki kokainin karaya inmeden ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca İstanbul’un farklı ilçelerinde uyuşturucu imalat yerlerinin tespit edildiği, çok sayıda uyuşturucu satıcısının tutuklandığı ve suç unsuru materyallere el konulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın yalnızca uyuşturucu ticareti yapanlara değil, uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve uyuşturucu kullandığı değerlendirilen kişilere yönelik de sürdürüldüğü aktarıldı.

İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı baskın

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma talimatı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde bulunan 24 farklı adres ile Muğla’daki bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen isimler açıklandı

Operasyonda Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabbas, Hakan Aydın (Blok 3) Mabel Matiz (Fatih Karaca) Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Semiha Bezek hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları kapsamında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dorukhan Büyükışık dosyasında 26 şüpheliye gözaltı kararı
Dorukhan Büyükışık dosyasında 26 şüpheliye gözaltı kararı
#Gündem / 21 Mayıs 2026
İzmir’de şafak operasyonu: 157 gözaltı
İzmir’de şafak operasyonu: 157 gözaltı
#Gündem / 21 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü
Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Spor
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Trump: “Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var”
Trump: “Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.