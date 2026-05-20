Trump: “Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var”

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Connecticut eyaletindeki askeri mezuniyet töreninin ardından Washington’a dönüşünde, Joint Base Andrews Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine iki lider arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Trump, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

Trump, Erdoğan ile ilişkisini “özel” bir düzeyde tanımlayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var.”

Erdoğan’ı “iyi bir müttefik” olarak nitelendiren Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor.”