21 Mayıs 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
19:40 Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
16:04 Geleneksel sporların kalbi 8. Etnospor Kültür Festivali’nde atacak
15:09 İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”
AjansHaber Gündem Trump: “Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var”

Trump: “Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var”

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, “çok iyi bir ilişki” vurgusu yaparak Erdoğan’ın “güçlü bir lider” olduğunu ve Türkiye ile iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Trump: “Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var”

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Connecticut eyaletindeki askeri mezuniyet töreninin ardından Washington’a dönüşünde, Joint Base Andrews Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine iki lider arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Trump, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var.”

Trump, Erdoğan ile ilişkisini “özel” bir düzeyde tanımlayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var.”

Erdoğan’ı “iyi bir müttefik” olarak nitelendiren Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
#Gündem / 20 Mayıs 2026
“Maarifin Kalbinde Gençlik” programında yeni eğitim vizyonu vurgulandı
“Maarifin Kalbinde Gençlik” programında yeni eğitim vizyonu vurgulandı
#Gündem / 20 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Spor
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”
Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”
Adalet Bakanı Gürlek, Doğu Anadolu milletvekilleriyle bir araya geldi
Adalet Bakanı Gürlek, Doğu Anadolu milletvekilleriyle bir araya geldi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.