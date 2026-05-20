20 Mayıs 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
19:40 Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
16:04 Geleneksel sporların kalbi 8. Etnospor Kültür Festivali’nde atacak
15:09 İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”
AjansHaber Gündem Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”

Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan aktivistlere yönelik sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı belirtilen İsrailli bakana sert tepki gösterdi. Bakanlık, yaşananları “barbarca tutum” olarak nitelendirerek kınadı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşları ile diğer filo katılımcılarının derhal ve güvenli şekilde serbest bırakılması için ilgili ülkelerle birlikte diplomatik girişimlerin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve en kısa sürede sonuç alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

“Şiddet odaklı zihniyet bir kez daha ortaya çıktı”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrailli bakanın aktivistlere yönelik tutumuna ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

“İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir.”

Açıklamada ayrıca, İsrail’in uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden uygulamalarına karşı Türkiye’nin diplomatik ve hukuki süreçleri sürdüreceği mesajı verildi.

Adalet Bakanı Gürlek, Doğu Anadolu milletvekilleriyle bir araya geldi
Adalet Bakanı Gürlek, Doğu Anadolu milletvekilleriyle bir araya geldi
#Gündem / 20 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris ile görüştü
#Gündem / 20 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Gündem
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
Bakan Uraloğlu’na KTÜ’den fahri doktora unvanı
Bakan Uraloğlu’na KTÜ’den fahri doktora unvanı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.