Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşları ile diğer filo katılımcılarının derhal ve güvenli şekilde serbest bırakılması için ilgili ülkelerle birlikte diplomatik girişimlerin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve en kısa sürede sonuç alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

“Şiddet odaklı zihniyet bir kez daha ortaya çıktı”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrailli bakanın aktivistlere yönelik tutumuna ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

“İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir.”

Açıklamada ayrıca, İsrail’in uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden uygulamalarına karşı Türkiye’nin diplomatik ve hukuki süreçleri sürdüreceği mesajı verildi.