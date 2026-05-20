Adalet Bakanı Gürlek, Doğu Anadolu milletvekilleriyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen toplantıda Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda adliye, lojman, hakim-savcı ve personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler ele alındı.

Gürlek, yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artırılması için yapılan değerlendirmelerin yol gösterici olduğunu belirtti.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenleme

Bakan Gürlek, özellikle 15-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda toplumda oluşan “cezasızlık” algısına dikkat çekerek yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Gürlek, “Özellikle adam öldürme gibi bazı suçlarda, 15-18 yaş aralığındaki çocuklara yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde düzenleme yaptık.” dedi.

Mevcut infaz sisteminde bu yaş grubundaki çocukların cezaevinde geçirdiği 1 günün 2 gün sayıldığını anımsatan Gürlek, yeni düzenlemeyle bunun değiştirileceğini belirterek, “Normalde 1’e 1 infaz düzenlemesi oluyor.” ifadelerini kullandı.

Okullarda takip sistemi planı

Okullarda suça karışan çocukların daha yakından takip edilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden Gürlek, 11 yaşından itibaren risk grubundaki çocukların gözlemlenmesi, aile ziyaretleri yapılması ve süreçlerin kayıt altına alınması amacıyla ortak komisyon kurulduğunu söyledi.

Çalışmanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada kimlik doğrulama çalışması

Sosyal medya düzenlemelerine ilişkin de konuşan Gürlek, belirli katalog suçlar kapsamında kimlik doğrulama sistemine yönelik hükümler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

“Tüm vatandaşların kayıt altına alınacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Gürlek, yalnızca belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebi doğrultusunda kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

