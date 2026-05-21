ASELSAN’dan 470 milyon dolarlık güvenlik anlaşması

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın toplam tutarının 469 milyon 974 bin dolar olduğu bildirildi. Söz konusu proje kapsamında yapay zeka teknolojilerinin kent güvenliği altyapılarına entegre edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir.”