Bakan Tekin: “Özel eğitimde mesleki eğitim toplumsal adaletin gereğidir”

Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen programda konuşan Tekin, eğitimde temel hedefin çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

Tekin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim süreçlerimizin en temel vazifesi çocuklarımızın içindeki potansiyeli fark etmek, geliştirmek ve çocuklarımızın kendi yollarını güvenle inşa edebilecekleri bir imkan sunabilmektir.”

“Mesleki eğitimden uzak kalmak kabul edilemez bir eksiklik”

Dünya genelinde üretim biçimlerinin ve mesleklerin yeniden şekillendiğine dikkat çeken Tekin, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin bu dönüşümün dışında kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtti:

“Böyle bir dönemde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki hayattan uzak kalması hem insan kaynağı açısından hem de toplumsal adalet açısından kabul edilemez bir eksikliktir.”

20 meslek alanında güncellenen atölye sistemi

Tekin, proje kapsamında 2023’ten bu yana yürütülen çalışmalarla özel eğitim mesleki eğitim altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

• 18 meslek alanı güncellendi

• 2 yeni alan eklendi

• Toplam 20 meslek alanında atölye standartları oluşturuldu

• İş sağlığı ve güvenliği kriterleri yeniden düzenlendi

Tekin, atölyelerin yalnızca eğitim alanı değil, aynı zamanda öğrencilerin hayata hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

7 merkezde mükemmeliyet modeli

Proje kapsamında Gaziantep, Malatya, Bursa, Konya, Çorum, Kütahya ve Antalya’da 7 Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kuruldu.

Bu merkezlerle birlikte özel eğitimde mesleki eğitimin ülke genelinde standartlaştırılması hedefleniyor.

26 binden fazla öğrenciye öğrenme fırsatı

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise projenin yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda istihdam ve toplumsal katılım sürecine destek mekanizması olduğunu ifade etti.

Marchi, program kapsamında:

• 26 binden fazla öğrenciye öğrenme fırsatı

• 5 binden fazla öğretmene kapasite geliştirme desteği

sağlandığını aktardı.

Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen panel ve plaket takdimi ile sona erdi.