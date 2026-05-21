8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açtı

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı.

Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulan Han Çadırı önünde yapıldı.

Açılış programı, öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle başladı. Programda daha sonra İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

“Kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız”

Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin geleneksel sporlar ve kültürel değerler açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Festival boyunca farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin geleneksel kültürle bir araya geleceğini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle ailece bir arada geleneğin kokusunu, havasını soluyacağız ve dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları, kültür insanlarını hep birlikte burada ağırlayacağız. Bugün buraya gelen çocuklar kültürel zenginliğin ne kadar kıymetli olduğunu ne kadar anlamlı olduğunu yaşayacaklar, hissedecekler."

Program, konuşmaların ardından Bilal Erdoğan’ın çocuklarla birlikte kurdele kesmesiyle devam etti. Böylece 8. Etnospor Kültür Festivali’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

“Gençlerimiz bu festivalde köklerini öğreniyor”

8. Etnospor Kültür Festivali’in açılış gününde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin gençlerin kültürel kökleriyle buluşmasına katkı sunduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Festivale gelirken çocukları, gençleri görünce çok mutlu olduk. Kültürümüzün taşındığı, heyecanın bir araya geldiği, gençlerimizin köklerini öğrendiği bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Misafir bakanlara, misafir sporculara, misafir hocalara tekrar İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Emeği geçen bakanlıklara teşekkür ediyorum. Türk sporunda önemli şampiyonluklar kazanmış sporcular var, onlara Türkiye'ye kazandırdıkları başarılar nedeniyle teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla Türkiye’nin spor altyapısında önemli mesafe katettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi sayesinde sporda büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi modern stadyumlar, modern yüzme havuzları her şeyiyle spor ülkesi Türkiye var. Bu nedenle tüm misafirlerimize Türkiye'ye İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Tüm kültürler burada, mutfaklar burada. Dünya burada, hoş geldiniz sefalar getirdiniz."